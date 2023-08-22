Новости Одессы и Одесской области

В Одессе запустили бесплатное такси для военнослужащих-инвалидов

В Одессе запустили бесплатное такси для военнослужащих-инвалидов

Такси- “каблучок” будет доставлять на лечение военнослужащих, которые получили инвалидность из-за войны. Услуга — бесплатная.

Это пилотный проект для защитников и защитниц, которые получили тяжелые ранения на войне, и теперь пользуются колесным креслом и нуждаются в медицинской помощи или реабилитации, однако не могут передвигаться по городу и пользоваться общественным транспортом.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на организаторов проекта.

Пока в распоряжении организаторов есть один автомобиль специально адаптированный для перевозки людей, пользующихся колесным креслом. По словам организаторов, Volkswagen Caddy Life оснащен пандусом для колесного кресла, электроприводными ремнями, специальными ремнями безопасности для пассажиров, пользующихся колесным креслом.

При необходимости, можно воспользоваться лестничным подъемником DW-11C Wheelchair Lift для передвижения по лестнице в высотных зданиях, даже при отсутствии лифта. приспособление с максимальным весом нагрузки до 200 µг также входит в услугу.

Транспортировка осуществляется в медицинские учреждения в пределах города Одессы, а именно:

  • больниц и лечебно-профилактических учреждений;
  • санитарно-оздоровительных и реабилитационных учреждений;
  • протезно-ортопедических предприятий.

Чтобы воспользоваться бесплатной услугой по транспортировке, следует обратиться по номеру проекта:

+38 (095) 506 25 53.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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