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В Украине ищут военных для программы бесплатного лечения и реабилитации

В Украине ищут военных для программы бесплатного лечения и реабилитации

На бесплатное лечение и реабилитацию, которые будут проходить во Львовской области, ищут военных, получивших травмы челюстно-лицевой области. Лечение будут проводить французские специалисты.

Участники благотворительной программы предлагают бесплатное лечение и полный цикл реабилитации. Французские специалисты проводят пластическую хирургию, начиная от пересадки кожи или частей лицевого черепа, имплантации зубов, реконструкции носа, пазух, глазниц до полного эстетического обновления лица.

Лечение будет проводиться в больнице в Винниках — возле Львова.

Первый этап (консультационный) начнется уже в конце января.

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Но врачи столкнулись с откликнувшимся мало пациентов. Из-за чего благотворительную программу могут закрыть.

Для лечения и участия в программе ищут военных, которые во время выполнения боевых операций получили травмы в челюстно-лицевой области. Присоединиться могут те, кто сейчас находится на лечении, и те, кто уже проходил лечение и частичную реабилитацию.

Более подробная информация о программе – по ссылке.

На фото – клиника протезирования и реабилитации Superhumans в Винниках

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Редакция ПРОФИЛЬ

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