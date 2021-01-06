Вот мы и встретили долгожданный 2021 год с надеждой на то, что отступающий 2020-й унесет с собой все печали и тяготы.

И, конечно же, такое событие нельзя отпраздновать тихим тостом: «С Новым годом!». Поэтому я хочу поговорить о фейерверках и петардах, а конкретнее – о том, какой вред они несут для нас с вами.

Можно поразмышлять глобально и прийти к тому, что все эти «цацки» портят нашу экологию, убивают птиц и зверей. Но еще страшнее, когда от них мы и наши дети становимся калеками.

У меня сильно изменилось отношение к фейерверкам, салютам и петардам в этом году, и отчасти потому, что я уже, наверное, не ребенок. Я и раньше понимала, что все эти «огненные» шоу небезопасны. Но окончательно это поняла, когда соседский фейерверк чуть не влетел к нам в окно и не сжег вывешенное белье. Но это пустяк!

Бывает еще страшнее, когда детвора бросает петарды прямо под ноги прохожим. Здесь уже хочется бежать куда подальше. И это – дай Бог, чтобы без каких-либо последствий. А еще понимаю, каково в эти дни владельцам напуганных собак, матерям с младенцами или старикам, которые вынуждены все терпеть.

Но еще страшнее осознавать, что за случившееся никто не понесет ответственности. Так, посмеются и разойдутся… В итоге кому-то праздник, а кому-то – непрекращающийся стресс.

Все это касается не только детей, но и всех тех, кто покупает или продает опасные игры. Наша страсть к громким праздникам и шумному веселью заставляет забывать об ответственности. Потешив себя яркими вспышками салюта и бессмысленным грохотом петард, мы забываем о том, что кто-то из наших родных, друзей или соседей после такого будет не спать ночь, мучиться от головной боли или окажется на больничной койке с сердечным приступом.

Страдают люди пожилого возраста и домашние животные, гибнут птицы. Тяжелые травмы получают сами «подрывники» – они остаются без глаз, калечат руки и ноги, получают ожоги и тому подобное.

Очень хочется, чтобы кто-то взялся за исполнение закона и начал наказывать или штрафовать нарушителей общественного покоя. Ну а пока давайте пропишем у себя в голове один не менее важный закон: с бережностью и ответственностью относиться к себе и окружающей нас среде. Чтобы в новогодние праздники в новостях мы не встречали вот такое:

«Двенадцатилетняя девочка из-за петарды получила контузию».

«В Николаеве из-за фейерверка сгорели две квартиры».

«В новогоднюю ночь фейерверки обстреляли жилой дом – люди остались без окон».

«В Днепре собаки сбежали от хозяев, испугавшись грохота пиротехники».

«В Риме из-за новогоднего фейерверка погибли птицы»