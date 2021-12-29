По соседству с елками и не только: как в Одессе продают петарды и фейерверки (фоторепортаж)

Итак, на носу Новый год – время елок, шампанского, мандаринов и прочих атрибутов праздника. А для некоторых – и время красочных фейерверков, а также петард и прочих хлопушек. И, стало быть, именно сейчас самые «хлебные дни» у продавцов всевозможной пиротехники. Но, между тем, не вся реализуемая продукция сертифицирована, а значит – безопасна.

Как и где продают пиротехнику в Одессе? Это попытался выяснить фотокорреспондент «Одесской жизни».

Как правило, торговые точки с фейерверками соседствуют с елочными базарами, но не всегда: их также можно заметить и на рынках, рядом с прочими торговыми палатками, и даже неподалеку от остановок общественного транспорта.

Ассортимент представленной «взрывной» продукции довольно обширен – как говорится, на любой вкус и кошелек. Ну, и потенциальные покупатели были замечены самые разные, в том числе и несовершеннолетние. Не факт, что именно они приобретали петарды (кстати, продажа пиротехнической продукции детям незаконна), но что крутились рядом, это точно.

Больше интересного – в нашем фоторепортаже:

Кстати, напомним, накануне произошел весьма неприятный инцидент, связанный с реализацией петард, у Нового рынка: там продавец набросился с ножом на съемочную группу телеканала «ДумскаяТВ», после того как журналисты зафиксировали факт продажи пиротехники детям.

Но единичный ли это случай? И не придется ли одесситам снова вздрагивать от взрывов в самых неожиданных местах?