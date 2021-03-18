О ситуации с объектами историко-культурного наследия Одессы мы писали осенью 2020 года. Тогда была надежда, что городские власти поддержат инициативу общественности и дадут «зеленый свет»созданию парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори».

Но вчера, 17 марта 2021 года, на сессии Одесского горсовета депутаты уже в третий раз провалили голосование о создании парка-мемориала.

От редакции: Статья, которую мы публикуем ниже, выходила в нашей газете и на сайте еще в начале прошлой осени. Что изменилось с тех пор? Ответ на этот вопрос наши читатели знают без подсказок. И, конечно, смогут справедливо оценить «нечеловеческие усилия», которые прилагают депутаты Одесского горсовета для сохранения историко-культурного наследия Одессы.

Еще год назад, 4 марта 2020 года, министр культуры Украины подписал приказ №1270 о включении в государственный реестр недвижимых памятников культурного наследия Украины Воскресенского скита Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, включая бывшее кладбище скита на территории санатория «Красные Зори». Это примерно четыре гектара в курортной зоне Одессы на берегу Черного моря. Решение Министерства культуры должно поставить точку в многолетнем противостоянии чиновников, рейдеров и застройщиков — с одной стороны и общественности Одессы — с другой. Массированная, хаотичная застройка приморских и исторических районов Одессы многоэтажками — одна из болевых точек города. Ситуация с Воскресенским скитом, или как это место чаще называют в Одессе — с Красными Зорями, очень показательна. Одесситы сумели объединить усилия, чтобы спасти от уничтожения этот заповедный уголок и сохранить историческую память о нем.

Взгляд сквозь годы

Сохранились, к счастью, в Одессе места, особо чтимые горожанами, намоленные. Одним из таких справедливо считается территория бывшего санатория «Красные Зори» на 9-й станции Большого Фонтана.

Когда-то здесь располагалась дача бывшего заместителя городского головы дворянина Осипа Чижевича. В начале 1840-х годов известные одесские благотворители Александр и Роксандра Стурдза приобрели этот участок под Воскресенский скит — филиал богадельни Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. В 1844 году графиня Стурдза-Эдлинг скончалась. Она завещала похоронить ее на этом месте и построить здесь храм Воскресения Господня и приют для сирот. Графиня попросила своего брата Александра также создать при храме кладбище для именитых одесситов. Она логично предполагала, что монахини и сироты будут обеспечены определенными средствами от благотворителей, которые пожелают найти на этом элитном монастырском кладбище свое место упокоения.

Завещание было исполнено. Церковь построили, архитектором стал итальянец Ф. Моранди. Сегодня это храм Святой равноапостольной Марии Магдалины. Под кладбище были выделены четыре десятины земли.

С 1844 и до начала 1920-х годов там было похоронено много известных людей. Тут находился фамильный склеп семьи Стурдза, участок князей Гагариных (вся одесская ветвь), похоронены родной брат Нобелевского лауреата Ильи Мечникова — Николай, мать академика Филатова, генерал князь Горчаков, генералы Мейендорф и Шостак, представители известных дворянских фамилий Голицыных, Хитрово, знаменитый одесский архитектор Дмитренко, многочисленные представители известных греческих купеческих родов Хаджери, Калимаха, Ралли, один из основателей греческого национально-освободительного движения «Филики Этерия» — Мавро.

Здесь же похоронили артиллеристов, погибших во время боя с английским пароходом-фрегатом «Тигр» в апреле 1854-го. В годы Первой мировой здесь хоронили погибших и умерших от ран в одесских госпиталях воинов. Всего на стурдзовском кладбище было похоронено около тысячи человек, представлявших украинскую, русскую, молдавскую, греческую и немецкую общины города.

Сегодня на территории бывшего санатория находятся пять памятников: часовня-усыпальница семейства Ралли (их называли одесскими Ротшильдами), трапезная Воскресного скита, церковь равноапостольной Марии Магдалины, старинная водонапорная башня постройки второй половины 19 века (башня хорошо сохранилась с тех времен, но, правда, мародеры недавно стащили оттуда 10-тонный чугунный бак) и территория бывшего кладбища Воскресенского скита Свято-Архангело-Михайловского монастыря.

Ранее мы рассказывали об инициативе одесской общественности по созданию парка-мемориала ≥Воскресенский».

Как на месте кладбища появился санаторий «Красные зори»

После революции в годы гонений на Православную церковь для Воскресенского скита настали трудные времена. В 1923 году Воскресенский храм, из которого изъяли все ценности, был закрыт. К 1926 году было принято решение о закрытии кладбища.

Его территорию передали ЦК проф­союза железнодорожного транспорта для создания санатория. Монахини пытались сохранить остатки монастырского уклада, даже создали трудовую земледельческую артель. Но это не помогло. В 1930-х годах с церкви сняли купол и переделали под спальный корпус. На кладбище сносили памятники, снимали надгробия, но останки похороненных людей остались в земле.

В 1941 году, когда в город пришли румынские оккупанты, церковную жизнь разрешили. Стал работать монастырь и скит. Но когда вернулись советские войска, скит опять закрыли и открыли санаторий.

Позже он перешел к Укрпроф­здравнице. Из-за неэффективного управления в 2010-х санаторий пришел в упадок. Корпуса ветшали, долги накапливались. В 2017 году он прекратил свою работу. А вскоре объявились хищники-рейдеры с договором купли-продажи еще от 2001 года. Укрпрофздравница утверждает, что это фальшивка. Идут судебные разбирательства.

Но так называемый покупатель в сентябре 2018 года обратился в Одесский городской совет с просьбой передать земельный участок в аренду. И горсовет разрешил разработку проекта отвода земельного участка. Якобы для постройки нового санатория. Но, учитывая печальную участь многих здравниц, одесситы понимали: землю отдадут под застройку.

Была создана инициативная группа по спасению заповедных мест в курортной зоне Одессы. Активисты провели огромную работу, чтобы взять эту территорию под охрану государства. Консультационный совет по вопросам культурного наследия области проголосовал за то, чтобы территория была признана историческим местом.

Также решили создать мемориал в честь людей, которые были похоронены здесь. Часть средств готовы выделить их потомки. Например, правнучка генерала Мейендорфа, проживающая в США. В ситуации с Красными Зорями одесситы проявили активное и деятельное участие, которое дало необходимый результат.

Парк-мемориал «Воскресенский» может стать гордостью Одессы

В группу общественности, которая защищает эту территорию, вошли известные одесские историки, писатели, почетные граждане города, архитекторы, гражданские и экоактивисты, адвокаты, депутаты городского и областного советов и даже бизнесмены.

Был разработан четкий план по созданию историко-мемориального парка «Воскресенский» на месте бывшего скита. Ассоциация архитекторов Одессы уже разработала первый эскизный вариант.

Парк необходимо создавать на основании Распоряжения Кабмина №604-р. Самые первоочередные меры — постановка на учет, изучение и благоустройство бывшего кладбища, мест, где есть следы древних захоронений, недопущение их приватизации и строительных работ. Ответственность за это возложена на органы местного самоуправления и госадминистрации. Это, в частности, четко определено частью второй статьи 31 Закона «О погребении и похоронном деле».

Еще одной очень важной задачей при создании парка «Воскресенский» является сохранение зеленых насаждений. В Одессе при норме 12 кв. м. зеленных насаждений на жителя в настоящее время, по данным Горзелентреста, имеется менее 7,4 кв. м. Огромная нагрузка на экологию города из-за автотранспорта, климатических изменений, возбудителей опасных болезней требует создания новых парковых зон в городе. Территория бывшего монастырского кладбища — идеальное место для этого. Сегодня на территории «Красных Зорь» растут сотни многолетних растений разных видов, в том числе 150-летний дуб — посаженный при основании Воскресенского скита.

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Именно мемориальный парк позволит сохранить историческое наследие этого уникального уголка Одессы и в то же время создать для всех одесситов и гостей города общедоступную зеленую парковую зону в непосредственной близости от моря и Трассы здоровья, проложить новые, остро необходимые городу велосипедные и пешеходные маршруты, создать на Фонтане новую экскурсионную достопримечательность, что полностью отвечает планам по развитию туристического потенциала Одессы. Общественность Одессы надеется, что благородная инициатива одесситов о создании мемориального парка «Воскресенский» на месте бывшего Воскресенского скита получит поддержку властей города…

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