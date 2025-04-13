Все началось со стихов. «Ты [Романтика]» в июне 2022 года вышел в виде альбома, где украинские звезды исполнили стихи поэтов «расстрелянного возрождения». Голосами проекта стали Сергей Жадан, группы Nazva и Хейтспіч, Евгений Янович и Елена Кравец.

А затем началась работа над мюзиклом, премьера которого состоялась в 2024 году. Спектакль объехал десятки городов Украины и имел огромный успех – его увидели 60 тысяч зрителей. В Одессе, например, «Мур.Ты [Романтика]» был дважды. Именно поэтому было принято решение создать и киноверсию мюзикла. Этот популярный формат в мире не очень распространен в Украине, но его авторы надеются, что это лишь вопрос времени.

С 10 апреля фильм «Мур.Ты [Романтика]» вышел в широкий украинский прокат. Предпремьерный показ в Одессе состоялся при участии актеров Николая Шмундира и Олеся Артюха. К сожалению, полноценно пообщаться с ними после показа не удалось: из-за воздушной тревоги сеанс был задержан. Но главное – это то, что можно увидеть на экране – их игру.

Сюжет мюзикла проводит зрителей по пути Павла Тычины, рассказу о создании дома «Слово» и другим событиям, происходившим сто лет назад.

– Когда мы делали образовательные ролики про украинских поэтов, одним из первых героев был Павел Тычина, – рассказывает Николай Шмундир. – И это было однобокое, критическое видео. Позже, готовясь к следующему ролику, Соня Козолук, работавшая с архивом, нашла, как на самом деле стих «Партия ведет» стал произведением Тычины, и что, по сути, он никого не предавал. Его насильственно превратили в икону системы, «живой труп», которого показывали как настоящего писателя сталинской эпохи.

Таких биографий, к сожалению, много не только в украинском искусстве. Когда-то пропагандистская машина делала их плоскими и однозначными. Сейчас молодое поколение, которому не все равно, отыскивает их, возвращает или открывает миру заново. По приблизительным подсчетам, в советской Украине в 30-х годах уничтожили около 80% творческой интеллигенции. Из 259 украинских писателей после 1938 года своей смертью умерли лишь семеро.

Рядом с Тычиной на одной сцене живут Остап Вишня, Николай Хвылевой, Лесь Курбас, Владимир Сосюра, Михаил Семенко. Мы видим их разными, но главное – не бронзовыми статуями, а живыми, искренними, молодыми, не всегда правыми, но безусловно такими, кому сопереживаешь, кого понимаешь и с чьим творчеством хочется познакомиться ближе.

Главный посыл – история, к сожалению, циклична. Каждая сцена погружает зрителя во внутренний мир героев: от отчаянной любви до борьбы со страхами и компромиссами.

Формат современного фильма-спектакля предполагает полное погружение в действие, достигаемое прежде всего высоким качеством съемки. Так, «Мур.Ты [Романтика]» снимали двенадцать камер, также был специально записан звук. Зрители в зале могут рассмотреть значительно лучше все детали, самые эмоциональные моменты с любого места в кинотеатре.

«Мур.Ты [Романтика]» можно будет посмотреть во многих кинотеатрах Одессы, а затем планируется его трансляция на популярных стриминговых платформах.

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На фото: официальные кадры из трейлера