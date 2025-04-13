Все почалося з віршів. «Ти [Романтика]» в червні 2022 року вийшов у вигляді альбому де українські зірки виконали виконали вірші поетів «розстріляного відродження». Голосами проєкту стали Сергій Жадан, гурти Nazva та Хейтспіч, Євген Янович та Олена Кравець.

А далі почалася робота над мюзиклом, премʼєра якого відбулася в 2024 році. Вистава обʼїхала десятки міст України і мала шалений успіх – його побачили 60 тисяч глядачів. До Одеси, наприклад, «Мур.Ти [Романтика]» приїжджав двічі. Саме тому, було вирішено створити й кіноверсію мюзиклу. Цей популярний формат у світі не дуже поширений в Україні, але його автори сподіваються, що це лише справа часу.

З 10 квітня фільм «Мур.Ти [Романтика]» вийшов у всеукраїнський прокат. Передпрем’єрний показ в Одесі відбувся за участі акторів Миколи Шмундира та Олеся Артюха. На жаль, повноцінно поспілкуватися з ними після показу не вдалося через повітряну тривогу, через яку сеанс було затримано. Але, головне, це те, що можна побачити на екрані – їхню гру.

Сюжет мюзиклу проводить глядачів шляхом Павла Тичини, новиною про створення будинку «Слово» та інших подій, які відбувалися сто років тому.

– Коли ми робили освітні ролики про українських поетів, одним з перших героїв був Павло Тичина – розповідає Микола Шмундир – і це було однобічне і критиканське відео. Потім, готуючись до наступного ролику Соня Козолук, яка працювала з архівом вона знайшла те, як насправді «Партія веде» став віршем Тичини і що по суті, він нікого не зраджував, що з ним насильницьким методом зробили ікону системи, «живий труп», яку показували всім як справжнього письменника сталінської епохи.

Таких біографій, на жаль, багато не лише в українському мистецькому просторі. Колись пропагандистська машина зробила їх пласкими та однозначними. Зараз молоде покоління, якому не байдуже, відшукують їх, повертають або відкривають їх світу наново. За приблизними підрахунками в Радянській Україні, в 30-ті роки знищили близько 80% творчої інтелігенції. Із 259 українських письменників, після 1938 року своєю смертю померли лише семеро.

Поряд з Тичиною на одній сцені живуть Остап Вишня, Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Володимир Сосюра, Михайло Семенко. Ми бачимо їх різними, але головне – не забронозвілими статурами, а живими, щирими, молодими, не завжди правими, але безперечно такими, кому співчуваєш, кого розумієш і з чиєю творчістю хочеться познайомитись ближче.

Головний посил – історія, на жаль, циклічна. Кожна сцена занурює глядача у внутрішній світ героїв: від відчайдушної любові до боротьби з власними страхами й компромісами.

Формат сучасного фільму-вистави передбачає повне занурення у дію, що досягається перш за все високою якістю зйомки. Так, «Мур.Ти [Романтика]» знімали дванадцять камер, також був спеціально записаний звук. Тож глядачі в залі можуть роздивитися значно краще всі деталі, найбільш емоційні моменти з будь якого місця в кінотеатрі.

«Мур.Ти [Романтика]» можна буде подивитися в багатьох кінотеатрах Одеси, а згодом планується його трансляція на популярних стрімінгових платформах.

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На фото: офіційні кадри з трейлера