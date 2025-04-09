Театр в кино – почему бы и нет?

Смотреть театральное представление в кино? Почему бы и нет! В Европе это чрезвычайно популярный формат. Более того, современные технологии позволяют даже транслировать премьеры в реальном времени. Особенно продвинуты в этой технологии британцы. Несколько лет подряд в украинских кинотеатрах проводились показы сезонов художественного фестиваля TheatreHD. Таким образом, украинцы смотрели представления Королевской оперы, театра Глобус, Королевского Национального театра.

Недавно в Украине также создали подобный продукт. Более того, это сделали уже во время полномасштабного вторжения.

«МУР. Ты [Романтика] в кино» — это театральная постановка, снятая в зрелищном киноформате. В прошлом году она собрала тысячи восторженных отзывов и благодарных зрителей: в залах по всей стране её увидели более 60 тысяч зрителей.

Однако киноверсия отличается от сценической: благодаря особой схеме съемок с 12 камер, необычным ракурсам, крупным планам, съемкам из-за кулис, монтажу и качественному звуку зрители смогут получить новый опыт, увидеть незаметные из театрального зала эмоции актеров и взглянуть на эту историю под другим углом.

Ожившие выдающиеся украинские писатели

Мюзикл рассказывает об истории легендарного харьковского дома «Слово» и его жителей — украинских деятелей искусства, которые в 1920–30-х годах жили, творили, любили, дружили и враждовали. Пока не наступило время репрессий. Сквозной линией является история Павла Тычины, а помимо него, на сцене появятся Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Остап Вишня, Михаил Семенко, Владимир Сосюра и другие. Зрители увидят выдающихся деятелей украинского искусства столетней давности как живых людей, а не просто имена из учебников.

На допремьерном показе в кинотеатре Multiplex в ТРЦ Gagarinn Plaza зрители смогут не только первыми увидеть мюзикл, но и пообщаться с его создателями.

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Кадры предоставлены PR-службой фильма