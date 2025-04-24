Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.
В этот день врачи и психологи городских медучреждений будут проводить с пациентами разъяснительную работу о важности заботы о своем ментальном здоровье и давать необходимые рекомендации.
В этот день все желающие могут обратиться к своему семейному врачу или педиатру для решения вопросов, связанных с ментальным здоровьем у взрослых и детей. Также можно обратиться за получением психологической помощи в медучреждения по таким адресам:
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет психолога №316, с 9:00 до 13:00.
Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинет семейного врача №1, с 9:00 до 13:00;
- ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 10 – с 8:00 до 14:00; 2-й этаж, кабинет семейного врача № 12а — с 14:00 до 19:00; кабинет семейного врача № 12б — с 14:00 до 17:00;
- ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинет семейного врача №23, с 8:00 до 16:00.
Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение
- ул. Болгарская, 38, 2-й этаж, кабинет психолога №201 – с 8:00 до 15:00; кабинет психотерапевта № 202 – с 9:00 до 16:00.
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Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет психолога №19, с 10:00 до 13:00.
Городская больница №8, консультативно-диагностическое отделение
- Фонтанская дорога, 110, реабилитационный корпус, 1-й этаж, кабинет №1, с 9:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №10, диагностически консультативный центр
- ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, вход №1, 2-й этаж, кабинет терапевта №4 – с 8:00 до 12:00; 3-й этаж, Центр ментального здоровья, кабинет психолога – с 12:30 до 15:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
кабинеты семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресу:
- пер. Обсерваторный, 8;
- ул. Добровольцев (ул. Маршала Говорова), 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарно, 77.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
кабинеты семейных врачей с 8:00 до 19:00 по адресу:
- Фонтанская дорога, 30/32;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;
- пров. Рислинга (Ушакова), 9;
- ул. Научная (Шишкина), 48/1;
- Люстдорфская дорога, 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей, с 9:00 до 17:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
кабинеты семейных врачей с 9:00 до 19:00 по адресу:
- ул. Семена Палия, 58;
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159, кабинеты психологов №5, 7, с 9:00 до 19:00.
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Центр первичной медико-санитарной помощи №16
кабинеты семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресу:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет психолога №327, с 8:00 до 14:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
кабинеты семейных врачей с 9:00 до 16:00:
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Атамана Чепиги, 54;
- ул. Торговая, 29/31.
Детский консультативно диагностический центр им. Академика Б.Я. Резника
- ул. Всеволода Змиенко (Дворянская), 10, 1-й этаж, кабинет № 14 – с 13:00 до 16:00; 2-й этаж, кабинет №27а – с 08:00 до 12:00.
Детская городская поликлиника №1
прием врачей-педиатров с 09:00 до 17:00:
- ул. Праведников мира, 36;
- ул. Атамана Чепиги, 54.
Детская городская поликлиника №2
- ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 59, 3-й этаж, кабинет № 330 – с 9:00 до 14:00, 5-й этаж, кабинет № 511 – с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
Детская городская поликлиника №3
прием врачей-педиатров с 08:00 до 20:00:
- ул. Еврейская, 11;
- ул. Павла Зеленого (Коблевская), 14/16.
Детская городская поликлиника №4
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 2 этаж, кабинеты педиатров, с 09:00 до 19:00.
Детская городская поликлиника №5
- ул. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 80, 4-й этаж, кабинет №41, с 10:00 до 16:00.
Детская городская поликлиника №7
- ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, кабинет клинического психолога №23, с 9:00 до 12:00.
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