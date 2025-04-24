Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

В этот день врачи и психологи городских медучреждений будут проводить с пациентами разъяснительную работу о важности заботы о своем ментальном здоровье и давать необходимые рекомендации.

В этот день все желающие могут обратиться к своему семейному врачу или педиатру для решения вопросов, связанных с ментальным здоровьем у взрослых и детей. Также можно обратиться за получением психологической помощи в медучреждения по таким адресам:

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет психолога №316, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинет семейного врача №1, с 9:00 до 13:00;

ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 10 – с 8:00 до 14:00; 2-й этаж, кабинет семейного врача № 12а — с 14:00 до 19:00; кабинет семейного врача № 12б — с 14:00 до 17:00;

ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинет семейного врача №23, с 8:00 до 16:00.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение

ул. Болгарская, 38, 2-й этаж, кабинет психолога №201 – с 8:00 до 15:00; кабинет психотерапевта № 202 – с 9:00 до 16:00.

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Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет психолога №19, с 10:00 до 13:00.

Городская больница №8, консультативно-диагностическое отделение

Фонтанская дорога, 110, реабилитационный корпус, 1-й этаж, кабинет №1, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10, диагностически консультативный центр

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, вход №1, 2-й этаж, кабинет терапевта №4 – с 8:00 до 12:00; 3-й этаж, Центр ментального здоровья, кабинет психолога – с 12:30 до 15:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

кабинеты семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресу:

пер. Обсерваторный, 8;

ул. Добровольцев (ул. Маршала Говорова), 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Пастера, 56;

ул. Базарно, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

кабинеты семейных врачей с 8:00 до 19:00 по адресу:

Фонтанская дорога, 30/32;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;

пров. Рислинга (Ушакова), 9;

ул. Научная (Шишкина), 48/1;

Люстдорфская дорога, 170;

ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей, с 9:00 до 17:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

кабинеты семейных врачей с 9:00 до 19:00 по адресу:

ул. Семена Палия, 58;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159, кабинеты психологов №5, 7, с 9:00 до 19:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

кабинеты семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресу:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38;

ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет психолога №327, с 8:00 до 14:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

кабинеты семейных врачей с 9:00 до 16:00:

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Атамана Чепиги, 54;

ул. Торговая, 29/31.

Детский консультативно диагностический центр им. Академика Б.Я. Резника

ул. Всеволода Змиенко (Дворянская), 10, 1-й этаж, кабинет № 14 – с 13:00 до 16:00; 2-й этаж, кабинет №27а – с 08:00 до 12:00.

Детская городская поликлиника №1

прием врачей-педиатров с 09:00 до 17:00:

ул. Праведников мира, 36;

ул. Атамана Чепиги, 54.

Детская городская поликлиника №2

ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 59, 3-й этаж, кабинет № 330 – с 9:00 до 14:00, 5-й этаж, кабинет № 511 – с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №3

прием врачей-педиатров с 08:00 до 20:00:

ул. Еврейская, 11;

ул. Павла Зеленого (Коблевская), 14/16.

Детская городская поликлиника №4

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 2 этаж, кабинеты педиатров, с 09:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №5

ул. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 80, 4-й этаж, кабинет №41, с 10:00 до 16:00.

Детская городская поликлиника №7

ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, кабинет клинического психолога №23, с 9:00 до 12:00.

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