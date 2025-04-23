Во-первых: образование и сертификация

Первое, на что надо обратить внимание, — это профессиональное образование. Психолог должен иметь высшее профильное образование (бакалавр, магистр психологии). Все украинские дипломы, выданные после 2000 года, отображаются в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

А что касается предоставления услуг консультирования или психотерапии — требования к тем, кто их предоставляет, четко сформулированы в Законе Украины «О системе охраны психического здоровья в Украине». Но, несмотря на это, в последнее время не уменьшается количество случаев, когда услуги консультирования предлагают люди, которые прошли только какие-то курсы или тренинг. Это нельзя считать профессиональной работой. И их ссылки на талант и какие-то чрезвычайные способности, которые компенсируют у них отсутствие профессионального образования, — это лишь попытка подменить профессиональные требования удобными условиями работы для так называемого психолога.

Поэтому, если обращаетесь за психологической помощью, не стесняйтесь спросить о дипломах и сертификатах тех, с кем намерены работать. Профессионалы относятся к этому с пониманием и показывают свои документы, а вот фейковые психологи, вероятно, начнут рассказывать вам о необязательности образования, которое является вчерашним днем и не соответствует современным тенденциям развития психологии.

Важен и опыт работы

— Стоит также поинтересоваться, сколько лет специалист практикует, с кем работает (взрослые, дети, подростки, пары, семьи), — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и дифференциальной психологии университета имени К.Д. Ушинского Татьяна Ульянова, — На чем именно специализируется и имеет ли опыт в вашей теме — тревожность, самооценка, травмы детства, кризисы, отношения и тому подобное.

Татьяна Ульянова

Советую почитать отзывы о работе выбранного вами психолога, а также пообщаться с теми, кто с ним уже работал. Так будет проще сориентироваться, подойдет ли вам этот специалист.

Красные маркеры в работе психолога

Важно понимать, что если ваш специалист говорит об эзотерике, магии, волшебстве или нетрадиционной медицине, — это не доказательные, не научные методы, а шарлатанство. В случаях вынужденного применения психологических методик, не прошедших достаточной апробации или не полностью соответствующих научным требованиям, психолог обязан предупредить об этом клиента и быть осторожным в своих выводах.

Профессиональный психолог никогда не дает обещаний решить вашу проблему в определенный срок. А также не поддерживает отношений с клиентом после завершения терапии.

Подавляющее большинство психологов ассоциируют себя с определенным методом и являются членами профильных сообществ. Это еще один признак профессионализма, когда коллегу признают другие специалисты и он работает в рамках этики и методов сообщества.

Если же вы хотите проверить, проходил ли специалист последипломное обучение, учился ли он, скажем, травматерапии, — обратитесь в Ассоциацию психологов или учреждение, где, по его словам, он проходил обучение.

Еще одна важная вещь, которую стоит проверить перед терапией, — спросить, проходил ли выбранный специалист собственную терапию, в каком направлении и в какой срок. Прохождение собственной терапии психологом — один из главных этапов, который делает его услуги действительно профессиональными, освобождает от необходимости проецировать свои травмы на клиентов. Кроме собственной терапии, психолог также должен иметь супервизию — регулярные встречи с другими специалистами для обсуждения профессиональных вопросов.

Чувствует ли человек себя достаточно комфортно?

Чтобы выбрать своего психолога, очень важно проанализировать свои ощущения после первых встреч. Если человек чувствует себя в безопасности, ему комфортно и он готов откровенно общаться, специалист его. Но дальше очень важно разобраться в том, чего вы ожидаете от общения с психологом.

— Когда человек приходит и хочет избавиться, например, от панических атак, которые его преследуют, — это одна ситуация, — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и методики практической психологии университета имени К.Д. Ушинского Ирина Розина, — В таких случаях человека интересует только, как избавиться от травмирующих состояний, не разбираясь, почему именно они возникают. Такие клиенты обращаются с просьбой о назначении лекарств для решения проблемы. Профессиональный психолог медикаментозную терапию не назначает.

Ирина Розина

— Совсем другая ситуация, когда человек приходит, чтобы выяснить причины панических атак и благодаря этому избавиться от них. Он готов разбираться с собой, выяснять причины таких реакций организма. Непрофессиональный психолог напрямую посоветует, что делать, не разобравшись с индивидуальными особенностями человека, его жизненным сценарием и опытом. Он станет своеобразной инвалидной коляской для клиента. Профессионал будет работать иначе: поможет выяснить причины панических атак и благодаря этому найти путь, по которому именно этот человек преодолеет их. Профессиональный психолог никогда не дает прямых советов, не озвучивает варианты решения той или иной ситуации, которая интересует клиента. Он лишь костыль, на который может опереться человек, когда с помощью психолога начнет искать причины повторения панических атак.

В поисках баланса

Ирина Розина, которая специализируется на методе позитивной психотерапии, считает очень важным соблюдение принципа баланса на основе рассмотрения жизни и развития личности в четырех сферах — тело, деятельность, контакты, фантазии.

Тело человека никогда не ошибается, оно различными болями сообщает о том, что его перегрузили и нужен отдых.

Контакты — это не только круг друзей, родственников и коллег. Очень важно умение человека общаться с самим собой.

Деятельность — это сфера, где человек проявляет себя в разных качествах.

А фантазии — это вера, мечты о будущем, умение с юмором отнестись к событиям своей жизни.

Непрофессионал чаще всего отделяет одну из четырех сфер жизни человека, профессионал помогает найти баланс всех четырех.

Мы привели основные моменты, по которым можно определить, является ли выбранный вами психолог профессионалом, способным помочь решить ваши психологические проблемы. Поэтому анализируйте информацию, определяйтесь, какая именно помощь вам нужна, и выбирайте только квалифицированных и сертифицированных специалистов.

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