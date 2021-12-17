Одесситов приглашают весело встретить Святого Николая в парке Шевченко

Афіша безкоштовних подій Одеси 17-19 грудня Свято наближається! Ви чуєте веселий новорічний дзвін? Це Святий Миколай прямує до Одеси! Зустрічайте його разом із вашими дітьми 18 і 19 грудня на площах, ярмарках, торгівельних центрах міста. І не забудьте у неділю завітати на ярмарок біля Кірхи – там презентують різдвяний штоллен-гігант, який увійде до Книги рекордів України, а о 16:00 в той же день на Думській увімкне свої вогники головна ялинка Одеси. ПОДРОБНЕЕ

Когда зажжет огни главная новогодняя елка Одессы? Главная елка Одессы откроется в воскресенье, 19 декабря 2021 года, в 16:00 на Думской площади, перед зданием мэрии.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. ПОДРОБНЕЕ