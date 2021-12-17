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Одесситов приглашают весело встретить Святого Николая в парке Шевченко

Одесситов приглашают весело встретить Святого Николая в парке Шевченко

В Одессе 18 и 19 декабря состоится праздничная развлекательная программа “День Святого Николая” в парке имени Т.Г. Шевченко возле сцены “Ракушка”.

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Как сообщают в мэрии города, праздничное мероприятие организует КП “Парки Одессы”.

Перед гостями выступят творческие коллективы города. А детей ждет веселая аниматорская программа.

Также 19 декабря на празднике состоится церемония награждения победителей онлайн-конкурса “Осенняя фантазия”.

Начало – в 12:00.

Напомним, что в воскресенье, 19 декабря, в 16:00 на Думской площади, перед зданием мэрии засияет огнями главная елка Одессы и состоится праздничное мероприятие ко Дню Святого Николая.

Также “Одесская жизнь” рассказывала, какие бесплатные мероприятия можно посетить в Одессе 17-19 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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