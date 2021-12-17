Афіша безкоштовних подій Одеси 17-19 грудня

Свято наближається! Ви чуєте веселий новорічний дзвін? Це Святий Миколай прямує до Одеси! Зустрічайте його разом із вашими дітьми 18 і 19 грудня на площах, ярмарках, торгівельних центрах міста. І не забудьте у неділю завітати на ярмарок біля Кірхи – там презентують різдвяний штоллен-гігант, який увійде до Книги рекордів України, а о 16:00 в той же день на Думській увімкне свої вогники головна ялинка Одеси.
Що: Фестиваль баварського кіно
Де: Онлайн
Коли: 17-19 грудня
Що: Передпоказ документальних фільмів “Покоління Золотої Алеї” та “Кіровоградщина: життя на урані”
Де: Пастера, 13, Національна наукова бібліотека
Коли: 17 грудня, 12:00
Де: Парк Горького
Коли: 18-19 грудня з 11:00
Що: Новорічний арт-ярмарок біля моря
Де: Траса Здоров’я “Буфет на Малому Фонтані”
Коли: 18-19 грудня, 11:00-17:00
Де: Парк Шевченка, “Ракушка”
Коли: 18-19 грудня, 12:00
Що: Обговорення книги Діни Рубіної “Синдром Петрушки”
Де: Фонтанська дорога, 3, Студія Peach
Коли: 18 грудня, 18:00
Що: День народження клубу “Моржі Одеси”
Де: Ланжерон
Коли: 19 грудня, з 11:00
Де: ТЦ Fontan Skу
Коли: 19 грудня, 14:00-17:00
Де: Кірха
Коли: 19-27 грудня, 11:30
Що: Презентація книги Івана Черненка “Сміх в кінці тунелю”
Де: Троїцька, 49/51 Бібліотека Грушевського
Коли: 19 грудня, 14:00
Що: Відкриття головної ялинки Одеси
Де: Думська площа
Коли: 19 грудня, 16:00