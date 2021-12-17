Новости Одессы и Одесской области

Афіша безкоштовних подій Одеси 17-19 грудня

Афіша безкоштовних подій Одеси 17-19 грудня

Свято наближається! Ви чуєте веселий новорічний дзвін? Це Святий Миколай прямує до Одеси! Зустрічайте його разом із вашими дітьми 18 і 19 грудня на площах, ярмарках, торгівельних центрах міста. І не забудьте у неділю завітати на ярмарок біля Кірхи – там презентують різдвяний штоллен-гігант, який увійде до Книги рекордів України, а о 16:00 в той же день на Думській увімкне свої вогники головна ялинка Одеси.

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Що: Фестиваль баварського кіно

Де: Онлайн

Коли: 17-19 грудня

 

Що: Передпоказ документальних фільмів “Покоління Золотої Алеї” та “Кіровоградщина: життя на урані”

Де: Пастера, 13, Національна наукова бібліотека

Коли: 17 грудня, 12:00

Бесплатка 17-19 декабря 2021 г.-2

Що: Фестиваль глинтвейну

Де: Парк Горького

Коли: 18-19 грудня з 11:00

Бесплатка 17-19 декабря 2021 г.-3

Що: Новорічний арт-ярмарок біля моря

Де: Траса Здоров’я “Буфет на Малому Фонтані”

Коли: 18-19 грудня, 11:00-17:00

Бесплатка 17-19 декабря 2021 г.-4

Що: Свято Святого Миколая

Де: Парк Шевченка, “Ракушка”

Коли: 18-19 грудня, 12:00

 

Що: Обговорення книги Діни Рубіної “Синдром Петрушки”

Де: Фонтанська дорога, 3, Студія Peach

Коли: 18 грудня, 18:00

 

Що: День народження клубу “Моржі Одеси”

Де: Ланжерон

Коли: 19 грудня, з 11:00

Бесплатка 17-19 декабря 2021 г.-5

Що: Свято Святого Миколая

Де: ТЦ Fontan Skу

Коли: 19 грудня, 14:00-17:00

Бесплатка 17-19 декабря 2021 г.-6

Що: Німецький ярмарок

Де: Кірха

Коли: 19-27 грудня, 11:30

 

Що: Презентація книги Івана Черненка “Сміх в кінці тунелю”

Де: Троїцька, 49/51 Бібліотека Грушевського

Коли: 19 грудня, 14:00

 

Що: Відкриття головної ялинки Одеси

Де: Думська площа

Коли: 19 грудня, 16:00

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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