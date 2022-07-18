Одесситов предупреждают: дрейфующих мин может стать больше

После двухдневного шторма в Черном море на одесском побережье сохраняется крайне высокая минная опасность: мины могут дрейфовать в акватории и их в том числе может прибивать к берегу.
Об этом предупреждает Оперативное командование «Юг».
Одесситов в очередной раз просят не пренебрегать правилами безопасности и не посещать пляжи и тем более – не купаться в море.
Кроме того, напоминают в ОК «Юг», очень высока и вероятность ракетных ударов: в Черном море продолжают нести «дежурство» два ракетных корабля с 16 ракетами «Калибр» на борту, а также, три десантных катера.
Напомним, на прошедшей неделе в Одесской области подорвался на мине пляжник – молодому человеку оторвало голову.
А вот предмет, похожий на мину, который обнаружили 14 июля у одного из пляжей в Одесской области, при изучении специалистами оказался рыболовным буем.
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