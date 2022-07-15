В Одесской области пляжник остался без головы после подрыва на мине

Молодой человек пошел купаться на пляж, расположенный в Одесской области. Там он подорвался на мине. Взрывом ему оторвало голову.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

По информации военных, в прибрежных водах одного из пляжей Одесщины произошел взрыв.

Игнорируя предупреждения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море. Зайдя в воду, мужчина взорвался на неизвестном устройстве. В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы.

Напомним, что в Одессе и области действует запрет на посещение пляжей и купание в море. Это связано с минной опасностью.

Сегодняшняя смерть на пляже не первая в Одесском регионе.

Ранее мы уже сообщали о двух случаев гибели плавающих в море отдыхающих:

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