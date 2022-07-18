Николаев снова атаковали ракетами, а как дела в Одессе? (видео)

Ночь на понедельник, 18 июля 2022 года, стала очередной ночью ракетного террора для соседнего Николаева. В Одессе и Одесской области обошлось без вражеских обстрелов, тем не менее, угроза нанесения ракетных ударов как для нашего региона, так и для Украины в целом остается очень высокой.

Об этом сообщил в утреннем видеообращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также Братчук обращает внимание на то, что сейчас в информпространстве усиленно разгоняют новости о том, что путин приказал атаковать Харьков, Одессу и другие украинские города.

«Не нервничайте, ничего нового вы не услышали и не услышите. Враг уже давно атаковал Украину – и в 2014 году и 24 февраля полномасштабным вторжением. Так что держим строй и вместе – к победе и верим в наши Вооруженные силы»,

– сказал спикер ОВА.

Он отмечает, что сейчас ситуация на Юге нашей страны полностью под контролем. Силы обороны, выполняющие поставленные перед ними боевые задания, усиленно тренируются и готовы к бою в любую минуту.

Также Братчук обращает внимание, что враг убрал большую часть своих кораблей из Черного моря, потому что боится наших средств поражения.

Он желает одесситам выдержки, сил и мужества и чтобы сегодняшний день стал днем, приближающим нас к нашей победе.

#Ранок_Одеса

Ніч без обстрілів.

пуйло наказав взяти Харків, Одесу? Щось нове почули? Миршаве почало війну ще 2014-го. Ми вистояли і Переможемо.

Не бентежте мозок зайвими емоціями — працюємо на Перемогу.

Всім тихого дня! Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 17 июля 2022 г.

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