Новости Одессы и Одесской области

Николаев снова атаковали ракетами, а как дела в Одессе? (видео)

Николаев снова атаковали ракетами, а как дела в Одессе? (видео)

Ночь на понедельник, 18 июля 2022 года, стала очередной ночью ракетного террора для соседнего Николаева. В Одессе и Одесской области обошлось без вражеских обстрелов, тем не менее, угроза нанесения ракетных ударов как для нашего региона, так и для Украины в целом остается очень высокой.

Об этом сообщил в утреннем видеообращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также Братчук обращает внимание на то, что сейчас в информпространстве усиленно разгоняют новости о том, что путин приказал атаковать Харьков, Одессу и другие украинские города.

«Не нервничайте, ничего нового вы не услышали и не услышите. Враг уже давно атаковал Украину – и в 2014 году и 24 февраля полномасштабным вторжением. Так что держим строй и вместе – к победе и верим в наши Вооруженные силы»,

– сказал спикер ОВА.

Он отмечает, что сейчас ситуация на Юге нашей страны полностью под контролем. Силы обороны, выполняющие поставленные перед ними боевые задания, усиленно тренируются и готовы к бою в любую минуту.

Также Братчук обращает внимание, что враг убрал большую часть своих кораблей из Черного моря, потому что боится наших средств поражения.

Он желает одесситам выдержки, сил и мужества и чтобы сегодняшний день стал днем, приближающим нас к нашей победе.

 

#Ранок_Одеса
Ніч без обстрілів.
пуйло наказав взяти Харків, Одесу? Щось нове почули? Миршаве почало війну ще 2014-го. Ми вистояли і Переможемо.
Не бентежте мозок зайвими емоціями — працюємо на Перемогу.
Всім тихого дня!

Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 17 июля 2022 г.

 

Еще новости о войне в Украине:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить