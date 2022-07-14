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Ложная тревога: мина у берегов Одессы оказалось буем

Ложная тревога: мина у берегов Одессы оказалось буем

Предмет, похожий на мину, обнаруженный сегодня, 14 июля, у одного из пляжей в Одесской области, при изучении специалистами оказался рыболовным буем, не несущем угрозы. Тем не менее, терять бдительность все же не стоит, советуют в Оперативном командовании «Юг».

«Миноподобный предмет, обнаруженный у одного из пляжей Одесщины, оказался, при изучении специалистами, рыболовным буем, не несущим взрывной угрозы. В результате шторма море приносит к берегу различные предметы»,

– говорится в официальном сообщении военного командования.

В ОК «Юг» также отмечают, что «ложная тревога» не отменяет того факта, что посещение одесских пляжей сейчас небезопасно.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем, 14 июля 2022 года, у берега на одном из пляжей Одесской области обнаружили морскую мину. Опасный предмет дрейфовал в нескольких метрах от берега.

Также стоит напомнить, что сейчас, когда продолжается война с российскими агрессорами, морские мины стали часто «гостить» на пляжах Одессы и области. Так, 8 июля саперы ВМС ВСУ уничтожили сразу две мины, одну из которых прибило течением аж в Днестровский лиман.

Из-за минной опасности посещать пляжи, а тем более купаться, запрещено. Но украинцы часто игнорируют правила безопасности, и это приводит даже к смертельным случаям.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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