В Днестровском лимане дрейфовала мина (видео)

Сегодня днем, 8 июля 2022 года, в Днестровском лимане в Одесской области обнаружили вражескую морскую мину. Саперы собираются ее обезвредить.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Как стало известно, мина заплыла в лиман через морской залив. Военные сообщили местному населению о том, что вскоре его взорвут в воде и попросили не волноваться.

«Если ближайшие часы услышите взрыв, без паники»,

– предупреждают местные Телеграм-каналы.

Стоит отметить, что это уже вторая мина, обнаруженная сегодня в Одесской области. Как сообщают одесские Телеграм-каналы, еще одну мину ликвидировали в Затоке.

Напомним, 2 июля, на пляже в Каролино-Бугазе подорвался на мине отдыхающий.

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Видео: bilyayivka.city, фото иллюстративное