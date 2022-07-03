В ВСУ разъяснили, был ли подорвавшийся на мине пляжник из теробороны

2 июля на пляже в Каролино-Бугаза на мине подорвался мужчина. В СМИ появилась информация, что он был бойцом теробороны. Но в ВСУ эту информацию опровергли.

Об этом говорится в официальном сообщение объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Мужчины, которые в нарушение запрета купались в море в Одесской области и стали жертвами неизвестного взрывного устройства, не являются военнослужащими, в том числе и Сил территориальной обороны ВСУ,

— сказано в сообщении Пресс-центра.

Также там отмечено, что подобной информации правоохранительные органы не сообщали.

Информация, которую распространяют некоторые издания и ресурсы, не соответствует действительности и дискредитирует Вооруженные Силы Украины.

Распространившим ее СМИ рекомендуется опровергнуть ложное сообщение и исправить информацию.

В противном случае для защиты деловой репутации и чести ВСУ будут приняты меры в судебном порядке,

— отмечено в сообщении.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на пляже в Каролино-Бугазе подорвался отдыхающий.