Скандал в одесском магазине: клиентку возмутил «говяжий язык» (видео)

В Одессе разгорелся языковой скандал в магазине верхней одежды на улице Ришельевской. Снятое на месте инцидента видео опубликовал Телеграм-канал «Ху…Одесса».

Как стало известно, в магазин зашли мужчина и женщина. Консультант поприветствовала их на украинском языке, как того требует новая статья языкового закона, обязывающая перейти на государственный язык все сферы обслуживания.

Однако обращение на «мове» возмутило посетителей: женщина начала вести себя агрессивно и даже обозвала украинский язык «говяжьим», а мужчина начал писать жалобу в гостевой книге.

«Это «говяжий язык». Если бы мы с вами жили по-человечески, то, видимо, договорились бы, как все нормальные люди», – заявила «коренная одесситка».

Также она по непонятной причине начала расспрашивать сотрудницу магазина, знает ли она историю Одессы.

Отметим, что продавщица дала понять клиентам, что они имеют право разговаривать на любом языке, но это их не успокоило.

«А попробуйте меня заставить! Конечно, мы имеем право! Мы не понимаем, почему мы не имеем право в этом аспекте», – не унимается на видео женщина.

После того, как мужчина закончил писать жалобу, возмущенные посетители покинули магазин.

Напомним, ранее одесситка устроила скандал в магазине «Рошен», где обслуживающий персонал попытался запретить ей говорить на украинском языке.

Ранее «Одесская жизнь» разъясняла основные положения «закона про мову» и разбиралась, стоит ли бояться новых правил «украинизации».

Вас также может заинтересовать, где в Одессе можно выучить украинский язык бесплатно.