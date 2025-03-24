Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета

Соревнования проходили с 16 по 19 марта в Киеве. Участие в них приняли более 90 спортсменов из Харьковской, Одесской, Николаевской областей и Киева.

В произвольной групповой программе Владислава Кочерба и София Саруханян — стали чемпионками Украины, а в технической и акробатической программах завоевали серебряные медали.

В “сольной” технической программе Владислава Кочерба завоевала бронзовую награду, в произвольной программе — серебряную.

Подготовили спортсменок тренеры-преподаватели Ольга Николайчук (СДЮСШОР «Черноморец) и Светлана Першина.

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