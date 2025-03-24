Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради
Змагання проходили з 16 по 19 березня в Києві. Участь у них узяли понад 90 спортсменів із Харківської, Одеської, Миколаївської областей та Києва.
У довільній груповій програмі Владислава Кочерба і Софія Саруханян – стали чемпіонками України, а в технічній та акробатичній програмах завоювали срібні медалі.
У «сольній» технічній програмі Владислава Кочерба виборола бронзову нагороду, у довільній програмі – срібну.
Підготували спортсменок тренери-викладачі Ольга Ніколайчук (СДЮСШОР «Чорноморець) та Світлана Першина.
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