Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради

Змагання проходили з 16 по 19 березня в Києві. Участь у них узяли понад 90 спортсменів із Харківської, Одеської, Миколаївської областей та Києва.

У довільній груповій програмі Владислава Кочерба і Софія Саруханян – стали чемпіонками України, а в технічній та акробатичній програмах завоювали срібні медалі.

У «сольній» технічній програмі Владислава Кочерба виборола бронзову нагороду, у довільній програмі – срібну.

Підготували спортсменок тренери-викладачі Ольга Ніколайчук (СДЮСШОР «Чорноморець) та Світлана Першина.

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