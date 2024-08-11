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Підсумки Олімпіади-2024: скільки нагород у збірної України

Підсумки Олімпіади-2024: скільки нагород у збірної України

Сьогодні, у неділю, 11 серпня, у Парижі завершується Олімпіада-2024. І за підсумками змагань українці можуть пишатися своїми спортсменами, адже вони показали найкращий результат за 12 років на рівні Олімпійських ігор.

За підсумками Олімпіади, що пройшла, Україна фінішувала на 22-му місці в медальному заліку. Загалом у скарбничці наших спортсменів 12 нагород – 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.

Золоті медалі здобули:

Українські спортсмени на Олімпіада-2024

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У медальному заліку українська збірна посіла 22-й рядок у списку, де представлено 84 країни, які мають хоча б одну нагороду.

У трійці лідерів Олімпіади-2024 – Китай, США та Японія. Команда Франції, господині Ігор, займає п’яту сходинку заліку, пропустивши на четверту позицію команду Австралії.

Олімпіада-2024 : медальний залік

Урочиста церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024 у Парижі розпочнеться сьогодні, 11 серпня, о 16-й день Ігор о 22:00 (за київським часом).

Трансляція закриття Олімпіади буде доступна на сайті та телеканалі “Суспільне Спорт”, а також на місцевих телеканалах “Суспільного”.

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