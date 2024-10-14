Юный одессит завоевал золото на чемпионате мира по каратэ

Пятнадцатилетний спортсмен Максим Вечканов одержал победу в категории до 52 кг среди кадетов на чемпионате мира, который проходил с 9 по 13 октября в городе Лидо ди Езоло. В финальном поединке парень встретился со вторым номером мирового рейтинга, чемпионом Азии Абдулрахманом Арафатом из Саудовской Аравии.

Бой был напряженным: за 58 секунд до завершения Максим открыл счет ударом рукой, но соперник быстро сравнял счет. За 20 секунд до конца поединка одессит вырвался вперед и одержал победу со счетом 3:1.

Максим представляет спортивный клуб Royal Team, а его тренерами являются Владимир Зарецкий и Алексей Коновалов. Это не первый успех юного каратиста — в феврале он завоевал серебро на чемпионате Европы. Соревнования в Италии собрали более 2000 участников из 117 стран, и одесскую федерацию каратэ представляли восемь спортсменов, среди которых Максим Вечканов достиг наибольшего успеха.

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