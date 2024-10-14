Новости Одессы и Одесской области

Юный одессит завоевал золото на чемпионате мира по каратэ

Юный одессит завоевал золото на чемпионате мира по каратэ

Юный одессит стал чемпионом мира по каратэ среди юниоров, завоевав золотую медаль на престижных соревнованиях в Италии. Максим Вечканов одолел сильных соперников, включая представителя Саудовской Аравии, и это не первая его выдающаяся победа на международной арене. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Пятнадцатилетний спортсмен Максим Вечканов одержал победу в категории до 52 кг среди кадетов на чемпионате мира, который проходил с 9 по 13 октября в городе Лидо ди Езоло. В финальном поединке парень встретился со вторым номером мирового рейтинга, чемпионом Азии Абдулрахманом Арафатом из Саудовской Аравии.

Бой был напряженным: за 58 секунд до завершения Максим открыл счет ударом рукой, но соперник быстро сравнял счет. За 20 секунд до конца поединка одессит вырвался вперед и одержал победу со счетом 3:1.

Максим представляет спортивный клуб Royal Team, а его тренерами являются Владимир Зарецкий и Алексей Коновалов. Это не первый успех юного каратиста — в феврале он завоевал серебро на чемпионате Европы. Соревнования в Италии собрали более 2000 участников из 117 стран, и одесскую федерацию каратэ представляли восемь спортсменов, среди которых Максим Вечканов достиг наибольшего успеха.

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