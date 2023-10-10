Одесситка призывала россиян спасти Одессу от нацистов: что ей угрожает

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как сообщают правоохранители, женщина публично поддерживала россию в захватнической войне на территории Украины.

Она на своей странице в одной из соцсетей публиковала призывы к россиянам, чтобы те «спасли Одессу от нацистов» и распространяла сообщения пропагандистского характера из российских групп.

Также она упоминала в своих публикациях и другие украинские города – Львов, Киев, Херсон. По ее мнению, российские оккупанты должны их «скоро освободить».

В помещении гражданки полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон с доказательствами ее деятельности.

Женщине предъявлено обвинение в коллаборационной деятельности.

Речь идет о публичном возражении гражданкой Украины о вооруженной агрессии против Украины, установлении и утверждении временной оккупации части ее территории. Обвинительный акт правоохранители направили в суд, —

сообщили в полиции.

За совершенное правонарушение женщине грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

А вот за сбор и передачу информации о расположении и перемещении ВСУ, ПВО и критической инфраструктуре можно и до конца жизни оказаться в тюрьме.

Ранее «Одесская жизнь» писала о российском шпионе, который прикрывался статусом спасателя и работал на врага.

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