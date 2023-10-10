Одеситка закликала росіян врятувати Одесу від нацистів: що їй загрожує

43-річну одеситку, яка в соціальній мережі заперечувала військові дії на території України та окупацію українських земель, відправили на лаву підсудних.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Як повідомляють правоохоронці, жінка публічно підтримувала росію у загарбницькій війні на території України.
Вона на своїй сторінці в одній із соцмереж публікувала заклики до росіян, аби ті “врятували Одесу від нацистів” та поширювала дописи пропагандистського характеру з російських груп.
Також вона згадувала у своїх публікаціях й інші українські міста – Львів, Київ, Херсон. На її думку, російські окупанти мали їх “швидко звільнити”.
У помешканні громадянки поліцейські провели обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон з доказами її діяльності.
Жінці висунули обвинувачення у колабораційній діяльності.
Йдеться про публічне заперечення громадянкою України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини її території. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, –
повідомили в поліції.
За вчинене правопорушення жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
А ось за збирання та передачу інформації про розташування та переміщення ВСУ, ППО та критичної інфраструктури можна і до кінця життя опинитися у в’язниці.
Раніше “Одеське життя” писало про російського шпигуна, який прикривався статусом рятувальника і працював на ворога.
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