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Одеситка закликала росіян врятувати Одесу від нацистів: що їй загрожує

Одеситка закликала росіян врятувати Одесу від нацистів: що їй загрожує

43-річну одеситку, яка в соціальній мережі заперечувала військові дії на території України та окупацію українських земель, відправили на лаву підсудних.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як повідомляють правоохоронці, жінка публічно підтримувала росію у загарбницькій війні на території України.

Вона на своїй сторінці в одній із соцмереж публікувала заклики до росіян, аби ті “врятували Одесу від нацистів” та поширювала дописи пропагандистського характеру з російських груп.

Також вона згадувала у своїх публікаціях й інші українські міста – Львів, Київ, Херсон. На її думку, російські окупанти мали їх “швидко звільнити”.

У помешканні громадянки поліцейські провели обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон з доказами її діяльності.

Жінці висунули обвинувачення у колабораційній діяльності.

Йдеться про публічне заперечення громадянкою України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини її території. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, –

повідомили в поліції.

За вчинене правопорушення жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

А ось за збирання та передачу інформації про розташування та переміщення ВСУ, ППО та критичної інфраструктури можна і до кінця життя опинитися у в’язниці.

Раніше “Одеське життя” писало про російського шпигуна, який прикривався статусом рятувальника і працював на ворога.

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