Одесситка призывала россиян захватить Одессу: для них здесь много работы

В Одессе разоблачили коллаборантку. Женщина поддерживала действия российской армии и властей на территории Украины и ожидала, когда Одесса станет частью россии.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как сообщают правоохранители, 57-летняя жительница Пересыпского района в пророссийски настроенных чат-ботах размещала сообщения антиукраинского контента, в которых призывала к поддержке решений и действий россиян в Украине.

Жительница города в одном из популярных мессенджеров оправдывала российскую вооруженную агрессию против Украины, с нетерпением ожидала присоединения к россии.

Полицейские привели примеры действий одесситки. Под публикацией о якобы попадании в один из объектов дронов женщина оставила призыв уничтожить подразделение спецслужбы, занимающейся документированием преступлений россии. А в новости о том, что жительница оккупированного населенного пункта Украины продолжала поддерживать свою страну, одесситка призвала россиян скорее приходить в Одессу, потому что для них здесь много работы.

Также одесситка утверждала, что якобы россия является единственным государством, защищающим граждан Украины.

По словам правоохранителей, у правонарушительницы изъяли мобильный телефон с доказательствами коллаборационной деятельности — публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора.

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