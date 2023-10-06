Жуть на одесском кладбище: у одесситки пропал гроб с телом матери

На Западном кладбище произошел неприятный случай. Женщина обнаружила, что на месте могилы ее матери похоронен другой человек. А гроб с телом родственницы перезахоронили, не уведомив близких.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

После того, как женщина обратилась за помощью к правоохранителям, выяснилось, что перезахоронение тела провели сами сотрудники, даже не сообщив об этом родственникам усопшей.

В полиции рассказали, что 33-летняя одесситка в своем заявлении пожаловалась, что, придя на могилу к матери, обнаружила на месте ее захоронения могилу другого мужчины. А гроб с телом ее родственницы перезахоронили в другом месте кладбища.

Полиция начала расследование по ст. 356 УК Украины. Наказание в данном случае предусмотрено следующее: штрафа в размере 850 гривен, или исправительные работы до двух лет, или же арест на срок до трех месяцев.

Что заставило коммунальщиков так поступить, в соцсетях объяснила подруга пострадавшей одесситки. Причиной стало то, что родственникам умершей выдали справку о погребении с ошибкой. Женщину должны были похоронить на участке с номером 309, а похоронили на соседнем, под номером 310. А потом, чтобы погребения по факту соответствовали документам, сотрудники кладбища переместили тело.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесской области парочка устраивала свидания на кладбище и глумилась над могилами.

Еще мы сообщали, что в Одесской области кладбище оснастили бесплатным инвентарем.

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Фото иллюстративное