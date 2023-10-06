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Жах на одеському цвинтарі: у одеситки зникла труна з тілом матері

Жах на одеському цвинтарі: у одеситки зникла труна з тілом матері

На Західному цвинтарі стався неприємний випадок. Жінка виявила, що на місці могили її матері похована інша людина. А труну з тілом родички перепоховали, не повідомивши близьких.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Після того, як жінка звернулася за допомогою до правоохоронців, з’ясувалося, що перепоховання тіла провели самі співробітники, навіть не повідомивши про це родичам покійної.

У поліції розповіли, що 33-річна одеситка у своїй заяві поскаржилася, що, прийшовши на могилу до матері, виявила на місці її поховання могилу іншого чоловіка. А труну з тілом її родички перепоховали в іншому місці цвинтаря.

Поліція розпочала розслідування за ст. 356 КК України. Покарання в даному випадку передбачено таке: штрафу у розмірі 850 гривень, або виправні роботи до двох років, або арешт на строк до трьох місяців.

Що змусило комунальників так вчинити, в соцмережах пояснила подруга постраждалої одеситки. Причиною стало те, що родичам померлої видали довідку про поховання з помилкою. Жінку мали поховати на ділянці з номером 309, а поховали на сусідній, під номером 310. А потім, щоб поховання за фактом відповідали документам, співробітники цвинтаря перемістили тіло.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що в Одеській області парочка влаштовувала побачення на цвинтарі і знущалася над могилами.

Ще ми повідомляли, що на Одещині цвинтар оснастили безкоштовним інвентарем.

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Фото ілюстративне

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