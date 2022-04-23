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Ракетный удар россии разнес одесское кладбище

Ракетный удар россии разнес одесское кладбище

Во время сегодняшнего обстрела ракета попала в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Советник министра внутренних дел Антом Геращенко пишет в своем Телеграм-канале, что речь идет о Таировском кладбище Одессы.

«Это тоже «денацификация»?Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых», — так прокомментировал разрушение старого одесского кладбища вследствие ракетного удара мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее сообщалось, что Одесса подверглась массированному ракетному обстрелу.

После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Уже известно о том, что есть жертвы среди мирного населения.

Ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники.

По последним данным число жертв обстрела выросло до 6, среди которых 3-х месячная девочка.

Фото — Телеграм-канал «Одеса. Офіційно»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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