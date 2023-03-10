В Одесской области детскую площадку установили прямо на кладбище (видео)

В сети появилось видео, на котором видно, как в одном из сел Одесской области детскую площадку разместили в нескольких десятках метров от кладбища.

Автор ролика не называет населенный пункт, но известно, что расположен он в Одесском регионе. На видео видно типичное сельское кладбище, перед ним небольшая часовня и, неожиданно, детская площадка.

Площадка тоже небольшая, состоит из пары качелей и песочницы в виде грузового автомобиля. Площадка как площадка, если бы не ее расположение. Погост начинается буквально в 30 метрах.

Автор видео отмечает, что он не местный житель. Поэтому мужчина предположил, что площадку просто на время перенесли к кладбищу, например для того, чтобы где-то подготовить место для ее размещение. Но подойдя вместе с оператором к качелям и песочнице, мы видим, что все элементы надежно закреплены в грунте, то есть детская площадка полностью функциональна.

Играют ли на ней дети, автор видео ответа не дает, а на момент съемок других людей поблизости не было.

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Видео: телеграм-канал XYDessa