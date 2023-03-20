В Одесской области кладбище оснастили бесплатным инвентарем

Чтобы убраться на могилах, жителям пгт Ивановка Одесской области теперь не обязательно нести с собой из дома инвентарь. Его бесплатно можно взять на Южном кладбище.

Об этом сообщил Виктор Лобач, глава Ивановской объединенной территориальной громады Одесской области.

Этот любопытный эксперимент руководство громады решило провести на одном из ее кладбищ — Южном. На нем отремонтировали помещение, в котором будут постоянно храниться:

лопаты;

грабли;

тяпки;

вилы;

ведра;

ряднины (полотнища);

носилки;

молотки;

гвозди;

канаты.

По словам главы ОТГ, инвентарь бесплатный для всех, кому он понадобится для ухода за могилами родных и близких. Но после работ все обязательно нужно вернуть обратно.

«Говорят, что с кладбища ничего нельзя нести домой, но мы больше надеемся на человеческое сознание наших граждан», — сказал Виктор Лобач.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской области детскую площадку установили прямо на кладбище (видео).

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