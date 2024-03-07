Одесситка по заданию российских спецслужб выведывала расположение средств ПВО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Выяснилось, что оккупанты завербовали женщину в январе этого года. Ее куратором стал глава разведгруппы группировки российских войск, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.

Чтобы «обойти» украинскую ПВО во время новых атак по Одессе, рашисты поручили одесситке выявить их расположение. Прежде всего врага интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города.

Перед задержанием женщины украинские спецслужбы уже знали все ее преступные действия с «первых шагов» разведывательной активности. Это позволило предупредить военных о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите.

Задержанной сообщили о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас предательница находится под стражей.

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