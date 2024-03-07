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Одеситка за завданням російських спецслужб вивідувала розташування засобів ППО

Одеситка за завданням російських спецслужб вивідувала розташування засобів ППО

В Одесі затримали пособницю окупантів, яка за вказівками куратора із Севастополя допомагала готувати ракетний удар по місту в обхід ППО. Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

З’ясувалося, що окупанти завербували жінку в січні цього року. Її куратором став голова розвідгрупи угруповання російських військ, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі.

Щоб “обійти” українську ППО під час нових атак по Одесі, рашисти доручили одеситці виявити їхнє розташування. Насамперед ворога цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста.

Перед затриманням жінки українські спецслужби вже знали всі її злочинні дії з “перших кроків” розвідувальної активності. Це дало змогу попередити військових про нову загрозу повітряних ударів і підготуватися до захисту.

Затриманій повідомили про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі зрадниця перебуває під вартою.

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