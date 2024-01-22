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Одесситки на Australian Open-2024: Ястремская вышла в четвертьфинал, а Свитолина покинула турнир

Одесситки на Australian Open-2024: Ястремская вышла в четвертьфинал, а Свитолина покинула турнир

Одесская теннисистка Дайана Ястремская пробилась в четвертьфинал Australian Open-2024. А первой ракетке Украины Элине Свитолиной не повезло, из-за травмы спины одесситка не смогла вернуться на корт и снялась с турнира.

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал Australian Open-2024. В напряженном матче четвертого круга 23-летняя одесситка одержала победу над экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко, которая из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ястремская впервые в карьере вышла в 1/4 финала турнира серии Grand Slam. До этого ее лучшим достижением был 4-й раунд Wimbledon-2019.

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К сожалению, одесского тандема в четвертьфинале не получилось. В матче 1/8 финала против чешской теннисистки Линды Носковой 29-летняя Элина Свитолина неожиданно почувствовала сильную боль в спине. Одесситка вызвала на корт медицинскую помощь. После завершения медицинского тайм-аута Свитолина постаралась вернуться в игру, но не могла двигаться свободно. В итоге со слезами на глазах теннисистка отказалась от дальнейшей борьбы.

По словам Элины, боль взялась из ниоткуда, показалось, что «кто-то выстрелил в спину».

«У меня был спазм, или я не знаю точно, что это, но это была стреляющая боль, которую я почувствовала в первом гейме, во время последних двух очков. Я ничего не могла сделать. Полностью заблокировало спину. Конечно, очень грустно», – рассказала Элина на пресс-конференции.

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Элина Свитолина

Справка: Элина Свитолина боролась за свой третий четвертьфинал на Australian Open и первый с 2019 года. Ранее она десять раз доходила до 1/4 финала на турнирах Grand Slam. Ее лучшим результатом на соревнованиях этой серии остается полуфинал на Уимблдоне (2019, 2023) и US Open (2019).

Отметим, этот чемпионат Австралии уже вошел в историю украинского тенниса — в восьмерке лучших участниц две украинки, а могло быть больше. Ранее в четвертьфинал Australian Open-2024 также вышла украинка Марта Костюк, которая в 1/8 финала разгромила «нейтральную» россиянку Марию Тимофееву.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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