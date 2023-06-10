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Новости Одессы и Одесской области

Какая опасность подстерегает украинцев с картами «ПриватБанка»?

Какая опасность подстерегает украинцев с картами «ПриватБанка»?

«ПриватБанк» предупреждает владельцев банковских карт: не следует разглашать личные данные третьим лицам – в противном случае можно лишиться всех сбережений на карте.

А в качестве примера в банке рассказали о недавнем случае во Львове, где правоохранители в сотрудничестве со службой безопасности «ПриватБанка» задержали восьмерых членов преступной группировки, которые обманывали украинцев.

Мошенники создавали и рассылали через соцсети и мессенджеры ссылки под предлогом оформления денежной помощи от президента Украины, ООН, UNICEF и других международных организаций.

И поскольку внешне сайты мошенников походили на официальные правительственные ресурсы и сайты банковских учреждений, преступники получили доступ к счетам более полутора тысяч граждан и присвоили их деньги.

По факту мошенничества были открыты уголовные производства, преступников задержали.

В этой связи в «ПриватБанке» напоминают: передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками. Через такие сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно использовать только официальные сайты и каналы получения информации, уточнять правильные названия сайтов и не вводить свои персональные данные на сайтах, не внушающих доверия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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