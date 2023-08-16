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В Одессе руководительница банка уклонялась от уплаты налогов: убытки составили более 100 млн гривен

В Одессе руководительница банка уклонялась от уплаты налогов: убытки составили более 100 млн гривен

Руководитель банка в Одессе подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 102 млн гривен. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, женщина в 2015 году от имени учреждения заключала договора по отчуждению недвижимости банка без отражения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость. В результате в бюджет Украины не поступило более 102 млн гривен.

банк уклонение от уплаты налогов

Как сообщают в Бюро экономической безопасности, во время обысков в доме женщины обнаружили георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Также изъяли газовые пистолеты, жесткие диски и другую технику. Общая сумма изъятого составляет около 600 тысяч гривен.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит штраф до 425 тыс. гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что заведующая сектором одного из районных подразделений Главного управления Государственной налоговой службы (ГНСУ) в Одесской области признана виновной во взяточничестве.

Фото: БЕБ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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