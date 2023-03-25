СБУ 31 год: чем занимается спецслужба во время войны

Служба безопасности Украины ежедневно работает над тем, чтобы украинцы жили в мире и безопасности, а их гражданским правам ничто не мешала. Сегодня, 25 марта, самой секретной службе Украины исполняется 31 год. Давай те поближе узнаем СБУ и разберемся, чем же там занимаются?
СБУ: что это и когда была создана
Служба безопасности Украины — это правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает государственную безопасность Украины.
Идея создания СБУ родилась в первые дни нашей независимости — 20 сентября 1991 года. Тогда Верховная рада приняла постановление «О создании Службы национальной безопасности Украины». А уже 25 марта 1992 года был принят закон «О Службе безопасности Украины».
В основе законопроекта вошли американские законы о ЦРУ и ФБР. Разработать его украинцам помогали коллеги из Великобритании, Германии, Швейцарии. Сегодня украинская служба безопасности работает со многими правоохранительными органами и спецслужбами мира, самые известные среди них НАТО, ЕС, ОБСЕ, ООН.
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СБУ: основные функции
В обязанности специалистов служащих в СБУ входит защита и сохранение:
- суверенитета нашего государства, конституции и территориальной целостности;
- экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины;
- законных интересов государства и прав граждан от разведки иностранных спецслужб;
- подрывных посягательств со стороны отдельных организаций или лиц.
- Одна из главных задач службы безопасности Украины выявление и разоблачение:
- преступлений против мира и безопасности человечества, терроризма;
- организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики Украины;
- всему, что может угрожать нашему государству.
Также работники СБУ занимаются информационно-аналитической деятельность, цель которой помочь руководству Украины в реализации внешних и внутренних политических вопросах:
- развитие и построение государства;
- укрепление его обороноспособности и экономики;
- расширение международного сотрудничества.
Кто возглавляет СБУ и где находится главное управление
С 7 февраля 2023 года СБУ возглавляет украинский политик и военный деятель Василий Малюк. Центральное управление СБУ находится в Киеве. В его состав входят подразделения:
- контрразведки;
- защиты национальной государственности;
- охраны государственной тайны и лицензирование;
- борьбы с коррупцией, организованной преступностью и терроризмом;
- защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов;
- следователь;
- кадрового, правового, хозяйственного, финансового, медицинского и других видов.
Кроме этого, в каждом регионе Украины есть свое управление.
Чем занимается СБУ во время войны
Сегодня Служба безопасности Украины занимает одно из центральных мест в борьбе с российской агрессией. Во время военных действий все направления спецслужбы очень важны для нас. Сотрудники ежедневно проводят обыски с целью поиска диверсантов и коллаборантов, ведут расследования связанные с российским терроризмом, фиксируют преступления врага и открывают уголовное дело, проводят спецоперации на фронте, подготавливают проекты санкций против россии, а также занимаются кибербезопасностью Украины. Не позволяют взламывать наши электронные документы, украинскую базу данных, предостерегают от фейков и не правдивых новостей в сети.
Как связаться СБУ
- Круглосуточный телефон доверия: 0 (800) 50-14-82.
- Главного управления СБУ в Одесской области: (048) 725-33-23.
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