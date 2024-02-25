Новости Одессы и Одесской области

Одесситам оставили важное напоминание на стене разрушенного бизнес-центра (фото)

Одесситам оставили важное напоминание на стене разрушенного бизнес-центра (фото)

В Одессе появился новый плакат на стене бизнес-центра «Шевченковский» на проспекте Шевченко, разрушенного ракетой россиян в июне прошлого года. Таким образом горожан призывают собирать и донатить на дроны для нашей армии.

«Паять нужно не себя и окружающих – паять нужно дроны», – гласит надпись на баннере.

Эту надпись активисты разместили по другую сторону от призыва: «Сейчас все в плену праздников… А кто-то в плену на праздники».

Более ранняя надпись на стене бизнес-центра в Одессе

Как сообщалось, в декабре прошлого года одесситы создали на проспекте Шевченко граффити-напоминания о военнопленных. Но сразу же после акции в поддержку полка «Азов» кто-то забил эту надпись фанерой. Неравнодушные одесситы вышли на проспект Шевченко и помогли авторам восстановить плакат.

Напомним, в ночь на 14 июня 2023 года русские террористы в очередной раз атаковали Одессу ракетами. Тогда три человека погибли и еще 13 получили ранения. Также разрушения потерпела гражданская инфраструктура.

В результате воздушного боя и взрывной волной были повреждены бизнес-центр «Шевченковский» на проспекте Шевченко, а также медицинский центр «Тарус», здание одесского Политеха и прилегающие к ним жилые дома и магазины.

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Источник и фото: Новини.LIVE

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Редакция ПРОФИЛЬ

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