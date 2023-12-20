Одесситам закрывают рот: в Одессе спрятали граффити-напоминание о пленных (фото)

Об этом сообщил Виталий Гилевич, военный 126-й отдельной бригады терробороны Одессы.

В сообщении говорится, что надпись «Сейчас все в плену праздников… А кто-то в плену на праздники» была создана неравнодушными одесситами 25 ноября, чтобы как можно больше людей помнило о ребятах, которые сейчас находятся в российских застенках.

Его создали на фасаде Музея интересной науки, который в ночь на 14 июня пострадал от российских обстрелов.

К сведению, потому что происходит какой-то сюр, по другому это не назовешь, —

написал Гилевич.

«Одесская жизнь» сообщала, что 17 декабря на этом же месте прошла акция «Не молчи! Плен убивает!» в поддержку военнопленных, а уже 19 декабря надпись закрыли досками. С какой целью и кто закрыл древесиной напоминание о тех, кто встал на защиту родины, неизвестно.

Есть много мнений, кто это мог сделать, и с какой целью, но хочется сказать только одно – ВСЕЙ СТРАНЕ ГЛАЗА, УША И РТА ВЫ НЕ ЗАКРОЕТЕ! —

отметил военный.

Напомним, по официальным данным, сейчас россияне держат в плену по крайней мере 4337 украинцев, в том числе более 3500 – военные.

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, на сегодняшний день в Украине пропавшими в особых обстоятельствах считаются 26 тысяч человек. Из них пропавших без вести 11 тысяч – это гражданские, и около 15 тысяч – это военные.