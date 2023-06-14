Последствия ночной ракетной атаки в Одессе 14 июня (видео, фото)

Ночью, 14 июня, россияне атаковали ракетами Одессу. Погибли три человека, еще 13 получили ранения. Также разрушения потерпела гражданская инфраструктура.
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Российская армия атаковала город 4 ракетами «Калибр» с корабля в Черном море, сообщает ОК «Юг».
В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.
Также пострадало складское помещение торговой сети, где после попадания ракеты поднялся пожар на площади 400 м2.
В настоящее время поисково-спасательная операция после ракетного удара в Одессе завершена, сообщают в МВД.
На местах работают следователи, дознаватели, криминалисты, взрывотехники, патрульные. Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии, оказывают помощь гражданам, обеспечивают охрану общественного порядка.
Мы писали, что часть проспекта Шевченко перекрыта из-за проведения следственных действий.
Автор фото: Игорь Казанжи.