Новости Одессы и Одесской области

Последствия ночной ракетной атаки в Одессе 14 июня (видео, фото)

Ночью, 14 июня, россияне атаковали ракетами Одессу. Погибли три человека, еще 13 получили ранения. Также разрушения потерпела гражданская инфраструктура.

Узнать последние новости о российской атаке на Одессу, количество жертв, фото и видео последствий, комментарии военных и экспертов вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

Российская армия атаковала город 4 ракетами «Калибр» с корабля в Черном море, сообщает ОК «Юг».

проспект шевченка

В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Также пострадало складское помещение торговой сети, где после попадания ракеты поднялся пожар на площади 400 м2.

В настоящее время поисково-спасательная операция после ракетного удара в Одессе завершена, сообщают в МВД.

На местах работают следователи, дознаватели, криминалисты, взрывотехники, патрульные. Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии, оказывают помощь гражданам, обеспечивают охрану общественного порядка.

проспект Шевченка
проспект Шевченка
проспект Шевченка
проспект шевченка
проспект шевченка
проспект Шевченка
проспект Шевченка
проспект шевченка
проспект шевченка

Мы писали, что часть проспекта Шевченко перекрыта из-за проведения следственных действий.

Автор фото: Игорь Казанжи.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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