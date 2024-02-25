Новини Одеси та Одеської області

Одеситам залишили важливе нагадування на стіні зруйнованого бізнес-центру (фото)

Одеситам залишили важливе нагадування на стіні зруйнованого бізнес-центру (фото)

В Одесі з’явився новий плакат на стіні бізнес-центру «Шевченківський» на проспекті Шевченка, зруйнованого ракетою росіян у червні минулого року. Таким чином городян закликають збирати та донатити на дрони для нашої армії.

«Паяти треба не себе і оточуючих – паяти треба дрони», – говорить напис на банері.

Цей напис активісти розмістили по інший бік від заклику: «Зараз усі в полоні свят… А хтось у полоні на свята».

Раніше напис на стіні бізнес-центру в Одесі

Як повідомлялося, у грудні минулого року одесити створили на проспекті Шевченка графіті-нагадування про військовополонених. Але одразу ж після акції на підтримку полку «Азов» хтось забив цей напис фанерою. Небайдужі одесити вийшли на проспект Шевченка та допомогли авторам відновити плакат.

Нагадаємо, в ніч на 14 червня 2023 року російські терористи вкотре атакували Одесу ракетами. Тоді троє людей загинули і ще 13 отримали поранення. Також руйнування зазнала громадянська інфраструктура.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею було пошкоджено бізнес-центр «Шевченківський» на проспекті Шевченка, а також медичний центр «Тарус», будівлю одеського Політеху та прилеглі до них житлові будинки та магазини.

Читайте також: Зруйнована Одеса: що зробила росія з Політехом, медичним центром «Тарус» та житловим будинком (відео).

Джерело та фото: Новини.LIVE

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Редакція ПРОФІЛЬ

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