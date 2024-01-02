Новости Одессы и Одесской области

Одесситу удалось 26 раз продать несуществующий телефон

Одесситу удалось 26 раз продать несуществующий телефон

Ранее судимый за кражи и наркопреступления одессит разместил через интернет объявление о продаже смартфона, которого у него не было. На заманчивое предложение мошенника купилось 26 горожан. 

Об этом сообщает полиция Одесской области.

В начале декабря злоумышленник на одной из популярных интернет-платформ разместил под вымышленным именем объявление о продаже мобильного телефона стоимостью 5,5 тысячи гривен, которого на самом деле не было.

Хотя схема мошенничества не новая, за неделю одесситу удалось обмануть 26 горожан на общую сумму почти 11 тысяч гривен.

«При общении с потенциальными покупателями продавец отмечал, что отправит товар по почте после того, как получит предоплату в размере 400-500 гривен. Впрочем, как только деньги заказчиков поступали на банковский счет правонарушителя, он переставал выходить с ними на связь», — рассказали правоохранители.

После неудачных попыток связаться с продавцом потерпевшие обратились в полицию.

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Мужчине сообщили о подозрении.

Одесситу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается штрафом от 51 до 68 тыс. гривен либо исправительными работами сроком от одного до двух лет, либо ограничением свободы сроком до пяти лет, либо лишением свободы сроком до трех лет.

Важно! Чтобы не попасть в подобную ситуацию, не платите деньги непроверенным продавцам вперед. Если они отказываются посылать товар на условии наложенного платежа, откажитесь от этой покупки и поищите товар в другом месте.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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