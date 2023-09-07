В Одессе заключенный СИЗО обманул на продаже фонарей 16 людей

Находясь в СИЗО за имущественные преступления, 33-летний злоумышленник успел обмануть и выманить 8 тысяч гривен у 16 людей.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что мошенник с помощью смартфона создал учетную запись под вымышленным именем на одном из популярных сайтов и разместил объявления о продаже тактических фонарей стоимостью 500 гривен, которых на самом деле не было.

На сообщение откликнулись 16 одесситов. Злоумышленник убедил их в наличии товара и возможности поставки при полной предоплате. В течение двух дней он получил от пострадавших в общей сложности восемь тысяч гривен и прекратил общение.

Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от 51000 до 68000 гривен или лишением свободы сроком до трех лет.

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