Одеситу вдалося 26 разів продати неіснуючий телефон

Про це повідомляє поліція Одеської області.

На початку грудня зловмисник на одній із популярних інтернет-платформ розмістив під вигаданим ім’ям оголошення про продаж мобільного телефону вартістю 5,5 тисяч гривень, якого насправді не було.

Хоча схема шахрайства не нова, за тиждень одеситу вдалося обдурити 26 місцевих жителів на загальну суму майже 11 тисяч гривень.

“Під час спілкування з потенційними покупцями продавець зазначав, що відправить товар поштою після того, як отримає передоплату у розмірі 400-500 гривень. Втім, як тільки гроші замовників надходили на банківський рахунок правопорушника, він переставав виходити з ними на зв’язок”, – розповіли правоохоронці.

Після невдалих спроб зв’язатися із продавцем потерпілі звернулися до поліції.

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Чоловіку повідомили про підозру.

Одеситу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається штрафом від 51 до 68 тис. гривень або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Важливо! Щоб не потрапити в таку ситуацію, не сплачуйте гроші неперевіреним продавцям уперед. Якщо вони відмовляються надсилати товар на умови післяплати, відмовтеся від цієї покупки і пошукайте товар в іншому місці.

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