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Одесская область: мошенник продавал несуществующие джипы для ВСУ

Одесская область: мошенник продавал несуществующие джипы для ВСУ

Житель Одесской области продавал несуществующие внедорожники для украинских защитников. Теперь его будут судить за мошенничество.

О разоблачении мошенника сообщили в прокуратуре Одесской области.

Следователи полиции установили, что обвиняемый, зная о большом спросе на внедорожники для передачи ВСУ, размещал в социальных сетях информацию о продаже несуществующих автомобилей по заниженным ценам.

Большую скидку как раз объяснял тем, что автомобили для наших защитников. Таким хитрым и подлым способом избегал подозрений со стороны будущих покупателей.

Одним из условий продажи автомобилей при низкой цене была уплата аванса на его банковскую карту.

Таким образом, злоумышленник получил от волонтеров более 60 тыс грн аванса за продажу 4 несуществующих пикапов. Средства обманутых людей потратил на собственные нужды.

В ходе досудебного расследования подозреваемый возместил потерпевшим ущерб в полном объеме.

Обвиняется мужчина по части 3 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в больших размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как не стать жертвой псевдоиностранцев.

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Фото иллюстративное

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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