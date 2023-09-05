В Одессе мошенник кинул торговца картошкой на 30 тысяч долларов

24-летний мужчина пообещал 27-летнему одесситу закупить по оптовым ценам картофель, взял деньги и потратил их на погашение своих долгов.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В полиции сообщили, что подозреваемый обещал 27-летнему мужчине купить оптовую партию картошки в западных областях Украины, которую пострадавший собирался продавать в продовольственных магазинах города.
В течение нескольких месяцев доверчивый одессит трижды передавал деньги «партнеру», потратив за это время 31000 долларов. Все это время мошенник обнадежил знакомого, что поставка картошки вот-вот состоится. Еще некоторое время мужчина надеялся на возврат денег, а затем обратился в полицию.
Полицейские выяснили, что мошенник потрати деньги на погашение кредитов.
Открыто производство по 190-й статье Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
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