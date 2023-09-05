В Одессе мошенник кинул торговца картошкой на 30 тысяч долларов

Одесситам звонят «сотрудники СБУ»: как реагировать? Несмотря на войну и военное положение, мошенникам все неймется. И к тому же, они каждый раз выдумывают новые схемы, дабы ввести излишне мнительных и доверчивых граждан в заблуждение и заставить их расстаться со своими кровными или хотя бы «слить» данные банковской карты. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе военнослужащий пытался продать наркотик пограничникам В Одессе военнослужащего одной из воинских частей ВСУ подозревают в незаконном сбыте наркотического вещества – каннабиса. Его задержали, когда он пытался продать наркотик пограничникам, сообщает пресс-служба Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. ПОДРОБНЕЕ