Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мошенник кинул торговца картошкой на 30 тысяч долларов

В Одессе мошенник кинул торговца картошкой на 30 тысяч долларов

24-летний мужчина пообещал 27-летнему одесситу закупить по оптовым ценам картофель, взял деньги и потратил их на погашение своих долгов.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В полиции сообщили, что подозреваемый обещал 27-летнему мужчине купить оптовую партию картошки в западных областях Украины, которую пострадавший собирался продавать в продовольственных магазинах города.

В течение нескольких месяцев доверчивый одессит трижды передавал деньги «партнеру», потратив за это время 31000 долларов. Все это время мошенник обнадежил знакомого, что поставка картошки вот-вот состоится. Еще некоторое время мужчина надеялся на возврат денег, а затем обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что мошенник потрати деньги на погашение кредитов.

Открыто производство по 190-й статье Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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