Одесит став “чемпіоном” п’яного водіння: що йому загрожує

Про це повідомили у патрульній поліції.

Водія, який порушував правила дорожнього руху, зупинили у Пересипському районі увечері 17 жовтня.

Під час спілкування із чоловіком інспектори помітили характерні ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти перевірку. Прилад Drager підтвердив наявність у крові 0,71 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму.

Як з’ясувалося, на цього водія було складено вже 15 протоколів згідно зі ст. 130 (керування транспортним засобом у нетверезому стані) КУпАП.

Загалом з початку тижня співробітники поліції встановили 70 водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані.

У поліції нагадали, що за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння зараз в Україні передбачено штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на рік. Якщо ж людина вдруге вчинить таке правопорушення упродовж року, то штраф зростає до 34 тисяч грн із позбавленням права керувати на три роки. Якщо ж водій втретє за рік п’яним сідає за кермо, штраф становитиме 51 тисячу грн із позбавленням права керувати авто на 10 років.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що в Одесі злісний порушник вп’яте за вересень попався п’яним за кермом.

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