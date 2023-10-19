Новини Одеси та Одеської області

Одесит став “чемпіоном” п’яного водіння: що йому загрожує

Одесит став “чемпіоном” п’яного водіння: що йому загрожує

Одеські патрульні зупинили п’яного водія, котрий уже 15 разів притягувався до відповідальності за аналогічне порушення.

Про це повідомили у патрульній поліції.

Водія, який порушував правила дорожнього руху, зупинили у Пересипському районі увечері 17 жовтня.

Під час спілкування із чоловіком інспектори помітили характерні ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти перевірку. Прилад Drager підтвердив наявність у крові 0,71 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму.

Як з’ясувалося, на цього водія було складено вже 15 протоколів згідно зі ст. 130 (керування транспортним засобом у нетверезому стані) КУпАП.

Загалом з початку тижня співробітники поліції встановили 70 водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані.

У поліції нагадали, що за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння зараз в Україні передбачено штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на рік. Якщо ж людина вдруге вчинить таке правопорушення упродовж року, то штраф зростає до 34 тисяч грн із позбавленням права керувати на три роки. Якщо ж водій втретє за рік п’яним сідає за кермо, штраф становитиме 51 тисячу грн із позбавленням права керувати авто на 10 років.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що в Одесі злісний порушник вп’яте за вересень попався п’яним за кермом.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати