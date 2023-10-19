Одесит став “чемпіоном” п’яного водіння: що йому загрожує

Одеські патрульні зупинили п’яного водія, котрий уже 15 разів притягувався до відповідальності за аналогічне порушення.
Про це повідомили у патрульній поліції.
Водія, який порушував правила дорожнього руху, зупинили у Пересипському районі увечері 17 жовтня.
Під час спілкування із чоловіком інспектори помітили характерні ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти перевірку. Прилад Drager підтвердив наявність у крові 0,71 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму.
Як з’ясувалося, на цього водія було складено вже 15 протоколів згідно зі ст. 130 (керування транспортним засобом у нетверезому стані) КУпАП.
Загалом з початку тижня співробітники поліції встановили 70 водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані.
У поліції нагадали, що за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння зараз в Україні передбачено штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на рік. Якщо ж людина вдруге вчинить таке правопорушення упродовж року, то штраф зростає до 34 тисяч грн із позбавленням права керувати на три роки. Якщо ж водій втретє за рік п’яним сідає за кермо, штраф становитиме 51 тисячу грн із позбавленням права керувати авто на 10 років.
Раніше “Одеське життя” повідомляло, що в Одесі злісний порушник вп’яте за вересень попався п’яним за кермом.
Читайте також:
- Юна, п’яна, небезпечна: в Одесі 16-річна дівчинка викрала авто та потрапила у ДТП (відео)
- Аварія на Одещині: через п’яного водія у комі опинилася дитина