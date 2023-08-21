Авария в Одесской области: из-за пьяного водителя в коме оказался ребенок

В Березовском районе Одесской области вчера вечером, 20 августа, произошло дорожное происшествие. Водитель сел за руль автомобиля в пьяном состоянии и вызвал ДТП, в результате которого пострадал 11-летний мальчик.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В организме 24-летнего мужчины, находившегося за рулем, полицейские обнаружили 3,36 промилле алкоголя.

Как установили полицейские, двигаясь из села Демидово в село Михайло-Александровка, водитель не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение мостика.

В результате ДТП водитель и его 11-летний сосед, находившийся на пассажирском сидении легковушки, были госпитализированы в районную больницу.

У мужчины диагностировали ушибы ребер и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. А у ребенка – политравму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Мальчик находится в коме.

В настоящее время водитель задержан.

За совершенное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Следствие продолжается.

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