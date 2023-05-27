Юная, пьяная, опасная: в Одессе 16-летняя девочка угнала авто и угодила в ДТП (видео)

Одесские патрульные полицейские задержали 16-летнюю девочку-подростка, которая взяла чужой автомобиль, села пьяной за руль и совершила ДТП.

Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, накануне вечером в полицию сообщили о дорожной аварии на улице академика Вильямса. На месте происшествия патрульные инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen, совершивший наезд на препятствие. За рулем автомобиля находилась 16-летняя девушка с явными признаками алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал результат в 1,49 промилле, что в 7,5 раз превышает разрешенную норму.

Как выяснилось, девушка без согласия взяла автомобиль у родственников, а когда совершила ДТП, испугалась и уехала с места происшествия, но из-за повреждения автомобиля не смогла уехать далеко.

Теперь виновница ДТП ответит за нарушение правил дорожного движения, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом виде.

Также на место происшествия вызвали отца юной водительницы и составили на него административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о смертельном ДТП на трассе Одесса – Рени.

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Фото иллюстративное