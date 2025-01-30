Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Правоохранители установили, что в период с середины августа 2023 года по конец октября руководство территориальной громады заключило 11 договоров со строительной фирмой из Одессы для капитального ремонта жилых домов, пострадавших от обстрелов российских захватчиков в Благодатном.



После окончания работ подрядчик предоставил соответствующие акты. Сельский совет перевел на банковский счет предпринимателя почти 4 миллиона гривен. Но, как выяснили следователи территориального полицейского подразделения, владелец строительной компании завысил стоимость строительства на сумму более 450 тысяч гривен.

Предпринимателю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

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